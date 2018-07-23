Королевский районный суд Житомира сегодня, 23 июля 2018 года, отправил под домашний арест Петра Луцика - владельца маршрутки, которая разбилась на трассе Киев - Чоп в районе села Глыбочица, в результате чего погибли 10 человек.

Об этом сообщает местное издание Житомир-online.

"Петру Луцику - владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, житомирский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках судебного заседания сторона обвинения сообщила, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза, в свою очередь, Луцик это опровергал и не признал свою вину.

Напомним, что Петру Луцику инкриминируют ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Как сообщили а Житомирской облгосадминистрации, состояние двух детей, которые получили травмы в кровавом ДТП под Житомиром, остается стабильно тяжелым; в аналогичном состоянии находятся еще двое взрослых.

"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше <...> Еще один находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми четверо пострадавших, среди них двое детей, которые находятся в реанимации областной детской больницы", - сообщил начальник управления Житомирской ОГА Николай Суслик.

Тела восьмерых погибших уже забрали родные и близкие.

Ранее "Страна" писала о том, что после "Черной пятницы" с десяткими погибших в ДТП проверки на дорогах выявили тысячи неисправных автобусов по всей Украине.

Также мы сообщали, что под Киевом автобус с детьми слетел с дороги из-за уснувшего водителя.