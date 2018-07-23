Патрульная полиция Украины купила у предприятия "Спартабокс" услуги по занятию боксом за 80 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.

Боксу будут обучены 20 сотрудников.

Договор был подписан 16 июля.

Услуга рассчитана на 2 месяца. Каждый месяц занятий стоит 40 тыс. гривен.

Новая патрульная полиция начала работу в Украине 4 июля 2015 года. Первым городом, где заработали новые патрули, стал Киев. Отметим, что за пять месяцев 2018 года из патрульной полиции уволились около 400 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в украинской полиции объявили тендер на покупку наручников.

Также мы писали, что Нацполиция объявила тендер на закупку 150 автозаков.