Бывший замглавы Администрации президента, известный юрист Андрей Портнов сравнил презентацию президентом Петром Порошенко судебной реформы для ЕС с красивым павлином, которого съедят на следующий день.

Об этом Портном рассказал в интервью "Стране".

"Я сравнил бы презентацию президентом Украины его действий в судебной системе Украины с тем, как если бы привезти в зоопарк европейскую комиссию и показать ей самого красивого павлина с хвостом, соответствующим европейским стандартам. Но уже на следующий день - его съесть", - заявил Портнов.

Он предлагает посмотреть на судебную социологию. "Я предлагаю опираться на мнение тех социологических агентств, которые имеют определенную кредитную историю. Например, Центр им. Разумкова и компания GFK не вызывают, как мне кажется, ни у кого каких-то сомнений. Так вот, Центр Разумкова показывает, что по сравнению с 2013 годом доверие к судебной системе у граждан уменьшилось в два с половиной раза", - подчеркнул Портнов.

Ранее "Страна" сообщала, что Портнов анонсировал "Большой Нюрнбергский процесс" над теми, кто правит Украиной.

Также Портнов назвал четыре главных способа давления на судей в Украине.