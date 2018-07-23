Во Львове патрульные полицейские выявили таксиста, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Причем, содержание алкоголя в крови превышало допустимую норму в 16 раз. Об этом сообщается на странице Нацполиции Львовской области в соцсети.

"Вчера, во время патрулирования на улице Шота Руставели, экипаж полиции обнаружил автомобиль такси Opel Astra на иностранной регистрации, который стоял с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы подошли пообщаться с водителем и сразу увидели у него признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал патрульным, что он стоит здесь недолго потому что во время управления автомобиль сломался и он вынужден был остановиться. Ему предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, на что водитель согласился.

"В присутствии двух свидетелей человек прошел проверку на приборе Drager. Результат - 3,26 промилле. Это более чем в 16 раз превышает допустимую норму. На мужчину составили протокол по ст. 130 кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили патрульные.

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