Украина выступает за введение международных санкций в отношении черноморских портов России в ответ на проверки россиянами в Азовском море следующих в Украину судов.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы (Мининфраструктуры – Прим. Ред.) выступили с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, работаем с нашими американскими и европейскими партнерами. По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем и я надеюсь, что это будет сделано", - сказал министр.

Накануне президент Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры для прекращения подобных провокаций.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины заявили, что военные корабли России могут осматривать украинские суда на Азове без мандата.

Также украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.

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