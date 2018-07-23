В Киеве после после сегодняшнего ливня наблюдается настоящий потоп. Пользователи выкладывают видео как автомобили, утопая в воде, едва передвигаются по улицам столицы.

В частности такое зрелище зафиксировали возле станции метро "Левобережная". Запись разместил пользователь Андрей Фоменко в Facebook.

Видео: facebook.com/NeinteresniyKiev

Некоторые пользователи, публикуя видео, отмечают, что непогода доказала выгодность машин с высоким дном. Автомобили с низкой посадкой просто не могут двигаться по дорожным озерам.

Видео: facebook.com/andrew.kravchenko.792

"Море пришло домой", - шутит в Facebook Александр Кирик в комментарии к очередному апокалиптическому видео.

Видео: facebook.com/akirik

Ранее "Страна" сообщала, что погодные сайты сообщили, когда в Киеве прекратится дождь.

Также прогноз погоды на 23 июля. По всей Украины, кроме юга, пройдут дожди.