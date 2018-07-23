Исследователи компании ESET (производитель антивирусного обеспечения) обнаружили кибершпионскую кампанию, нацеленную на украинские госучреждения. Об этом сообщает AIN.ua.

Злоумышленники заражают компьютеры жертв вирусами Quasar RAT, Sobaken и Vermin со схожим исходным кодом, с помощью которых похищают данные и аудиозаписи разговоров с компьютеров жертв. Вирусы распространяются посредством фишинговых писем и уже заразили компьютерные сети нескольких сотен жертв из различных госучреждений Украины.

Quasar представляет собой вредоносное ПО с открытым исходным кодом, предназначенное для слежки и хищения данных из зараженной системы. Sobaken - модифицированная версия Quasar, в которой отсутствуют некоторые функции, но исполняемый файл меньшего размера, поэтому его легче скрыть.

Vermin - самый опасный из трех. Помимо выполнения стандартных задач, таких как мониторинг происходящего на экране, загрузка файлов, он также содержит набор функций, которые позволяют включать запись звука, похищать пароли и считывать нажатия клавиш.

Примечательно, что вирусы модифицированы таким образом, чтобы работать только при русской или украинской раскладке с IP-адресами в пределах России или Украины. Если эти условия не соблюдены, вирус самостоятельно удалится.

Специалисты отмечают, что кампания активна по меньшей мере с октября 2015 года. В ESET за активностью хакеров наблюдают с середины 2017 года, а в январе 2018-го о кампании впервые сообщили публично, однако с тех пор ее масштабы только прогрессируют.

Кто стоит за атаками, пока неизвестно: атакующие, не обладая серьезными навыками и не имея доступ к неизвестным уязвимостям нулевого дня, мастерски используют социальную инженерию для незаметного распространения вирусов.

"Это подчеркивает необходимость обучения персонала навыкам кибербезопасности, помимо наличия качественного решения в области безопасности", - резюмируют аналитики.

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