В конце июля начнется критический этап в попытках Украины вернуть миллиарды долларов, якобы украденных из компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Процесс в Высшем суде Лондона начнется ориентировочно 25 июля и может занять до 10 дней. Об этом пишет Kyiv Post.

Коломойского и Боголюбова обвиняют в мошенничестве и инсайдерском кредитовании деньгами вкладчиков. Новое руководство утверждает, что Коломойский и Боголюбов обманным путем одалживали миллиарды долларов с выгодой для себя через отдельных лиц и хозяйствующих субъектов, которые они контролировали.

В судебном процессе названо шесть компаний, которые, как утверждает Приватбанк, были вовлечены в мошеннические схемы. Приватбанк заявит, что эти лица получили крупные займы за мошеннические деловые сделки. Покрытие этих сделок пошло не так, как планировалось, огромные суммы денежных средств были списаны со счетов банка. Эти компании - Treamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ЗАО "Укртрансисервис"

Правительство Украины национализировало банк в конце 2016 года и выделило 5,6 млрд долларов, чтобы сохранить его на плаву. Новые владельцы Приватбанка пытаются вернуть часть этих денег в казну. А в декабре прошлого года банк потребовал в лондонском суде заморозить активы обоих олигархов во всем мире и потребовать, чтобы они заплатили 1,9 миллиарда долларов плюс проценты по этой сумме - на данный момент в общей сложности 2,5 миллиарда долларов.

На слушаниях в конце этого месяца адвокаты Коломойского и Боголюбова будут оспаривать право английских судов рассматривать это дело. Если они проиграют иск, активы останутся замороженными до тех пор, пока спор не будет окончательно разрешен.

Если судья поддержит замораживание активов, то будет проведен суд, чтобы решить, ответственны ли Коломойский и Боголюбов за недостающие деньги и сколько они должны выплатить Украине.

Однако процесс может затянуться, и судья на предстоящем слушании может не принять постановления до тех пор, пока обе стороны не представят свои аргументы, возможно, осенью. Из-за сложности дела главный процесс вряд ли начнется до 2020 года.

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