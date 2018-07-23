23 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. Своего соперника узнало "Динамо" Киев. "Бело-синие" встретятся с пражской "Славией.

Первую игру киевляне проведут на выезде. Матчи состоятся 7/8 августа и 14 августа.

Все пары раунда:

  • «Стандард» – победитель пары «Аякс» — «Штурм»;
  • «Бенфика» – «Фенербахче»;
  • «Славия» – «Динамо»;
  • победитель пары ПАОК — «Базель» – «Спартак»;
  • победитель матча «Селтик» – «Русенборг» – АЕК;
  • «Зальцбург» – победитель матча «Шкендия-79» – «Шериф»;
  • победитель матча «Црвена Звезда» – «Судува» – победитель матча «Легия» – «Спартак» Трнава;
  • победитель матча «Кукеси» – «Карабах» – победитель матча БАТЭ – ХИК;
  • победитель матча «Астана» – «Митьюленд» – победитель матча «Динамо» Загреб – «Хапоэль» Беер-Шева;
  • победитель матча «Лудогорец» – «Видеотон» – победитель матча ЧФР – «Мальме»;

Если "Динамо" пройдет соперника, команду ждет раунд плей-офф - решающее противостояние за право игры в групповом турнире ЛЧ осенью 2018 года.

Напомним, 21 июля "Динамо" Киев со счетом 1:0 обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Перед матчем в Одессе футбольные фанаты обеих команд подрались у дельфинария. Полиция задержала 14 из них.

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