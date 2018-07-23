За право сыграть в Лиге чемпионов "Динамо" сразится с чехами
23 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. Своего соперника узнало "Динамо" Киев. "Бело-синие" встретятся с пражской "Славией.
Первую игру киевляне проведут на выезде. Матчи состоятся 7/8 августа и 14 августа.
Все пары раунда:
- «Стандард» – победитель пары «Аякс» — «Штурм»;
- «Бенфика» – «Фенербахче»;
- «Славия» – «Динамо»;
- победитель пары ПАОК — «Базель» – «Спартак»;
- победитель матча «Селтик» – «Русенборг» – АЕК;
- «Зальцбург» – победитель матча «Шкендия-79» – «Шериф»;
- победитель матча «Црвена Звезда» – «Судува» – победитель матча «Легия» – «Спартак» Трнава;
- победитель матча «Кукеси» – «Карабах» – победитель матча БАТЭ – ХИК;
- победитель матча «Астана» – «Митьюленд» – победитель матча «Динамо» Загреб – «Хапоэль» Беер-Шева;
- победитель матча «Лудогорец» – «Видеотон» – победитель матча ЧФР – «Мальме»;
Если "Динамо" пройдет соперника, команду ждет раунд плей-офф - решающее противостояние за право игры в групповом турнире ЛЧ осенью 2018 года.
Напомним, 21 июля "Динамо" Киев со счетом 1:0 обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.
Перед матчем в Одессе футбольные фанаты обеих команд подрались у дельфинария. Полиция задержала 14 из них.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!