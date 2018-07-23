Украинский боксер Александр Усик, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 килограмма, заявил, что ничего не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины. Об этом он сообщил в аэропорту "Киев", когда ​​прибыл из Москвы, где проходил его поединок с россиянином Муратом Гассиевым, передает "Радио Свобода".

"Я об этом ничего не знаю, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (украинская власть - Прим. Ред.) преувеличивают мои возможности", - сказал Усик, отвечая на вопрос журналиста. Позже Усик призвал журналиста задавать вопросы о спорте, а не о предложении премьер-министра.

Напормним, что именно Владимир Гройсман обещал предложить президенту Порошенко присвоить Усику после его блестящей победы звание Героя Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Усик после боя с Гассиевым планирует отдохнуть в Крыму.

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