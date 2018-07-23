В России задержали шесть человек по уголовному делу о нечеловеческих пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК), пишет "Интерфакс".

"В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек", - добавили в ведомстве.

В ходе расследования СК были проведены обыски и выемка документации в колонии и управлении ФСИН по Ярославской области. Следствие также намерено дать правовую оценку бездействию руководства учреждений.

В то же время адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, передавшая СМИ, видеозапись пыток, уехала из России из-за угроз в свой адрес. Как рассказали в фонде, защитница также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. В своем заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Бирюкова сообщила, что "ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката".

Ранее "Страна" сообщала, что в России опубликовали видео не для слабонервных, на котором в колонии пытают заключенного. По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия" (статья 286 УК РФ). 17 сотрудников колонии, фигурировавшие на видеозаписи, были отстранены от работы.