Правоохранители проверяют информацию об отравлении около полусотни детей в дошкольном учреждении Одессы. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

В сообщении уточняется, что информация о ЧП была получена во время мониторинга интернета. Заявлений от пострадавших не поступало: "С целью всесторонней и объективной проверки указанной информации сведения зарегистрированы в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщила в понедельник директор Департамента образования и науки одесской мэрии Елена Буйневич, речь идет о детском саде №135. В пятницу 16 его воспитанников пожаловались на плохое самочувствие. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, кроме одного ребенка, которого госпитализировали в областную инфекционную больницу. По словам руководителя лечебного учреждения, скорее всего, этот случай не связан с детским садом, пишет Таймер.

По словам чиновницы, проводятся все необходимые лабораторные исследования. "В настоящий момент мы ещё не знаем, с чем мы имеем дело. Предполагают, что имеет место ротавирусная инфекция", - отметила Буйневич.

В детском саду проводится дополнительная санитарно–гигиеническая обработка. Принято решение в понедельник детсад не открывать. С утра в учреждении работают сотрудники Госпродпотребслужбы, сотрудники департамента образования и науки Одесского горсовета.

"Рассчитываем, что завтра дошкольное учреждение уже возобновит свою работу", — сказала Буйневич.

Ранее "Страна" писала о том, что появились первые подробности массового отравления в детском лагере Ястребок.

Также мы сообщали, что из-за отравления в детском лагере на Донбассе в больнице оказались уже 84 человека.