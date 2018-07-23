Из аэропорта испанской Барселоны не может вылететь группа украинских туристов. Рейс авиакомпании YanAir по расписанию должен был прибыть в Борисполь в 11:40, однако сейчас время прилета изменено на 20:30. Об этом сообщает УНН.

Как объясняет туроператор JoinUp!, рейс задерживается, потому что до сих пор туда не вылетел самолет из Украины, который должен забрать туристов. Компания объясняет случившееся техническими причинами.

Сколько точно людей не могут вылететь, неизвестно, однако ожидается, что их более 150 человек – рейс был полностью заполнен.

Ранее "Страна" писала о том, что в министерстве советуют, что делать украинским туристам, которые едут за рубеж.

Также мы сообщали, что украинская авиакомпания выкинула с рейса семью с ребенком и билетами.