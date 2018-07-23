Супрун дала советы, как часто мужчинам нужно ходить к урологу, а женщинам обследовать грудь
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как предупредить раковые заболевания на ранней стадии у мужчин и женщин.
На своей странице в Facebook она рассказала, что большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях.
"Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты выявляют уже на метастатических стадиях", - написала она.
Супрун приводит информацию о частоте обследований для мужчин и женщин, подтвержденную Национальным институтом рака.
Какие обследования в каком возрасте следует проходить женщинам:
от 20 до 29 лет:
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;
- цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки с 21 года, 1 раз в 3 года.
от 30 до 39 лет
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;
- цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.
от 40 до 49 лет
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;
- маммографию – 1 раз в 2 года;
- цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.
от 50 лет
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год
- маммография – 1 раз в 2 года
- колоноскопию – 1 раз в 5 лет.
После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
️Какие обследования в каком возрасте следует проходить мужчинам:
от 40 до 49 лет
- осмотр у уролога – 1 раз в год.
После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).
от 50 лет
- смотр у уролога – 1 раз в год.
После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).
- колоноскопию – 1 раз в 5 лет.
После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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