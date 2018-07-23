И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как предупредить раковые заболевания на ранней стадии у мужчин и женщин.

На своей странице в Facebook она рассказала, что большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях.

"Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты выявляют уже на метастатических стадиях", - написала она.

Супрун приводит информацию о частоте обследований для мужчин и женщин, подтвержденную Национальным институтом рака.

Какие обследования в каком возрасте следует проходить женщинам:

от 20 до 29 лет:

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки с 21 года, 1 раз в 3 года.

от 30 до 39 лет

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

от 40 до 49 лет

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

маммографию – 1 раз в 2 года;

цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

от 50 лет

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год

маммография – 1 раз в 2 года

колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

️Какие обследования в каком возрасте следует проходить мужчинам:

от 40 до 49 лет

осмотр у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

от 50 лет

смотр у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген). колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что нужно есть по 10 ложек сахара в день. Супрун дала советы, как не заболеть диабетом.

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