В воскресенье, 22 июля на территории "ДНР" в Харцызске от удара молнии погибли женщина и семилетняя девочка, еще один человек попал в больницу. Об этом сообщили в так называемом "МЧС ДНР".

"В 18:40... на площадке возле бывшего кинотеатра Русь во время дождя, произошел удар молнии. Вследствие попадания молнии в группу людей, находящихся во время грозы на улице, погибло два человека: девочка 2011 года рождения и женщина", - говорится в сообщении. Еще один пострадавший попал в терапевтическое отделение.

Ранее "Страна" сообщала, что молния ударила в пастуха, который боялся оставить скот в поле во время грозы.

Также под Ивано-Франковском погиб польский турист, в лодку которого ударила молния.