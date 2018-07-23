В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Автор поста уточняет, что это высокомощное оружие, которое Государственный концерн "Укроборонпром" производит для ВСУ.

"Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию и это значительно усилит военную мощь наших подразделений", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, специалисты Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" разработали новый реактивный гранатомет калибра 107 мм, который предназначен для

замены советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", снятого с вооружения еще в 2014 году.

Ранее "Страна" писала о том, что Илон Маск начал продавать огнеметы, которые спасут землян от зомби-апокалипсиса.

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