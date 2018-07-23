Беглый нардеп Александр Онищенко считает, что следователи Национального антикорупционного бюро (НАБУ) вызвали его на допрос 26 июля после анонса им третьей пленки с голосом президента Петра Порошенко. Об этом он заявил "Стране".

"Сытник (Артем Сытник, глава НАБУ - Прим. Ред.) просидел ночь у Порошенко и решил вызвать меня на допрос спустя два года", - прокомментировал Онищенко повестку, опубликованную сегодня на сайте НАБУ.

На вопрос "Страны", почему допрос назначили именно сейчас, Онищенко предположил, что связано это с тем, что он анонсировал публикацию третьей пленки с голосом президента. Впервые о третьей пленке нардеп рассказал также нашему изданию.

Ранее "Страна" сообщала, что Онищенко рассказал, когда опубликует новые пленки с голосом Порошенко.