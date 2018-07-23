В ходе общественного обсуждения повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте до 8 грн властями были учтены лишь четыре (из 153) предложения горожан к проекту распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Все они были направлены в сторону увеличения стоимости проезда. Об этом на своей странице в соцсети пишет юрист и столичный активист Клим Братковский, который опубликовал в Facebook ответ на свой запрос столичным властям о том, какие предложения горожан были приняты во внимание.

Фото: facebook.com

В частности, было учтено предложение советника начальника КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, которая предложила, чтобы часть средств от повышения стоимости проезда пошла на повышение заработной платы людям рабочих профессий, а также внедрить программу экономии электроэнергии. Еще один житель столицы Дмитрий Лещев также полностью поддержал подорожание билета за проезд в общественном транспорте, но отметил, что нужно сделать более лояльной систему многоразовых проездных. Например, ввести проездной на день, несколько дней, неделю,

А первым в списке учтенных властями инициатив населения значится предложение киевлянина Александра Томазова, который предложил повысить тариф до 1,5-2€, чтобы "пассажир дорожил своим временем, деньгами и подвижным составом". Судя по тому, что проезд стоит 8 гривен, это предложение стало частично учтенным.

Ответ на запрос Клима Братковского

Также Клим Братковский напомнил в своем посте, что подавляющее число киевлян в процессе общественного обсуждения проекта повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте проголососвали против этой инициативы.

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Киеве рассмотрит отмену новых тарифов на проезд.

Также мы сообщали, что за один день перед подорожанием проезда в Киеве карты метро пополнили на миллионы поездок.