В Киеве полиция задержала поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщину, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ночью в милицию поступило сообщение о том, что на улице Гната Хоткевича в Деснянском районе найден мертвый мужчина с множественными ножевыми ранениями. Преступника зафиксировали камеры наблюдения.

Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Преступника задержали, по приметам он оказался похож на того, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича. Потерпевшей вызвали скорую.

Во время задержания злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, они были вынуждены применить оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был отправлен в больницу. Подозреваемый - гражданин Польши, 1989 года рождения.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что поляк на велосипеде взобрался на 35 этаж БЦ "Гулливер" в Киеве и попал в Книгу рекордов.

Кроме того, опрос показал, что негативное отношение поляков к украинцам достигло максимума за 10 лет.