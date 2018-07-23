"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 23 по 30 июля. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

В целом, на этой неделе дожди продолжатся. При этом одни ресурсы обещают семь дней осадков, другие считают, что четверг и пятница будут сухими. Что касается выходных, то часть синоптиков считает возможным дождь в один из дней - субботу либо воскресенье, другие обещают сухие выходные.

А вот по температуре все ресурсы солидарны: со среды понемногу будет становится жарче и на выходных термометры покажут до +30.

По данным Укргидрометцентра, с понедельника по пятницу в Киеве будут идти дожди. В понедельник-вторник днем +23...+25, затем температура поднимется до +26...+29.

Сайт сайта Sinoptik.ua, считает, что гроза в Киеве ожидается с понедельника по среду, затем наступит "окошко" без осадков, а в субботу вновь вероятен дождь. Температура с начала недели +24...+25, а со среды потеплеет до +27...+30.

Сайт Gismeteо обещает похожую погодную ситуацию в Киеве: дожди и сухое "окошко" на неделе. Но по данным этого ресурса, без осадков на этой неделе будет с четверга по субботу включительно. А в воскресенье - дождь. Температура от +23 до +29 днем. Со среды на пару градусов потеплеет.

Ресурс Мeteoprog.ua считает, что на этой неделе зонты вообще не стоит выкладывать их рюкзаков и сумок - каждый день будут осадки. Дневная температура от +25 до +30. Жарче станет к выходным.

Сайт Weather.com сообщает, что грозовые дожди в Киеве стоит ждать в понедельник, вторник, среду. В четверг будет солнечно и сухо, а в пятницу вечером возможна гроза. Выходные, по данным этого ресурса, обойдутся без осадков. Днем +25...+27 в первой половине недели и до +30 - во второй.

На прошлой неделе погода была следующей:



16 июля, понедельник +25, переменная облачность



17 июля, вторник +24, дождь

18 июля, среда +25, переменная облачность

19 июля, четверг +25, переменная облачность

20 июля, пятница +23, переменная облачность

21 июля, суббота +25, дождь

22 июля, воскресенье +24, дождь.

Ни один из сайтов полностью не угадал с осадками, предсказав большее количество дождливых дней, чем было. Ближе всего к реальной картине был ресурс Weather.com.

Напомним, что на 23 июля по всей Украине обещали дожди, кроме юга.

Как сообщала "Страна", а 22 июля в Киеве обещали грозу со шквальным ветром.