Утром в понедельник, 23 июля, под Киевом произошла авария с пассажирским автобусом.

Вблизи села Осиповка водитель уснул за рулем и это стало причиной инцидента. Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Минска, которая была среди пассажиров автобуса.

"Съезд в кювет утром бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - написала она.

В комментариях к посту женщина также сообщила, что автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе.

"Мы через встречную в кювет проскочили", - написала женщина и добавила, что в автобусе группа детей ехали на соревнования. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее "Страна" писала о том, что после "черной пятницы" с десяткими погибших в ДТП проверки на дорогах нашли тысячи неисправных автобусов по всей Украине.

Также мы сообщали, что арестован маршрутчик-участник жуткого ДТП на Житомирской трассе.