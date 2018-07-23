Адвокат Андрей Портнов, который был автором судебной реформы в Украине 2010 года, назвал четыре способа давления на суд в современной Украине.

О них он рассказал в интервью "Стране" "После выборов у судей не дрогнет рука выписать санкцию на арест Порошенко".

Первый - это люстрация, которую, по мнению Портнова, используют выборочно, чтобы запугать остальной судейский корпус.

"Это значит, что одного судью подвергли люстрации и показали всем, что да, они могут это сделать и "кара наступила". Но остальных пять или десять судей тем самым просто "подвесили на крючок", и заставили на себя работать. Этим пяти или десяти судьям и вносят ходатайства об арестах оппозиционных политиков, бизнесменов и тех, с кем хотят расправиться", - говорит адвокат.

Второй способ давления - это переаттестация судьи, после которой он тоже может потерять работу:

"Она (переаттестация - ред.) проводится по довольно вольным и никому неизвестным критериям. Например, введен такой специалист как психолог, который теперь с действующим судьей разговаривает, и решает, что с психологической точки зрения он почему-то не подходит для работы".

Еще один этап переаттестации - оценивание со стороны Высшей квалификационной комиссии судей, которая подконтрольна Банковой.

"Та же ВККС в ряде случаев оценивания то и дело объявляет перерыв. Само по себе это слово вроде бы безобидное, но на самом деле это один из значительных рычагов давления. Работает он так: когда рассматривается вопрос оценивания судей, по одним из них объявляется перерыв, который длится порой по два-два с половиной года. По другим судьям этот перерыв длится неделю, по третьим вообще не объявляется. То есть, сам по себе "перерыв" - это самостоятельная единица для продажи, и как опцион его можно реализовать за услуги (не хочу даже говорить о деньгах) Администрацией президента или Минюстом", - объясняет Портнов.

Третий канал давления - это ручное управление ВККС со стороны президента и главы Минюста:

"Естественно, что министр может позвонить главе Высшей квалификационной комиссии, и решить - по какому судье объявляется перерыв, а по какому нет. К слову, потом ему же можно дать и другую команду. И перерыв будет прекращен, а судья получит или не получит полномочия".

Четвертый способ - ликвидация судов. Она применяется "для тех судей, которые прошли вышеперечисленные круги ада". Перевод служителей Фемиды на новую работу растянут во времени и не гарантирует судье трудоустройства, говорит Портнов.

"Когда эта процедура растянута уже на полгода - то это означает, что все эти 6 месяцев судьи будут ждать - повезет ли им стать судьями в новом суде? И им не повезет, если будут принимать решения, которые невыгодны для власти", - объяснил юрист.

Ранее мы рассказывали о том, что правосудие ухудшилось со времен Майдана, если верить опросам.

"Страна" также разбиралась, что означает продвигаемая Банковой судебная реформа.