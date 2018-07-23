Большинство действующих украинских судей ждут смены власти и считают ее временным нашествием. Об этом заявил бывший замглавы Администрации президента, известный юрист Андрей Портнов в интервью "Стране".

"Многие даже считают это оккупацией Украины людьми, которые сегодня всей своей политической командой (вся коалиция на двоих, включая президента) имеют рейтинг в 5,5%. Их ухода все ждут", - сказал юрист.

Также он считает, что ранее уволенные из судебной системы люди так или иначе будут восстановлены.

"Ключевое же, о чем говорят судьи, и я это хорошо знаю - многие из них хотят стать участниками Большого Нюрнбергского процесса в отношении тех, кто сегодня правит Украиной. Ни у кого не вызывает сомнения, что все нынешние правители будут сидеть в клетках киевских судов", - отметил Портнов.

Он отметил, что есть ошибочное впечатление, что тот кто назначал судей, тот их и контролирует. "Предыдущий президент тоже много кого назначал, а сегодня они судят его. Судей никто не может контролировать в долгосрочной перспективе - только в текущем моменте и среднесрочно, когда у тебя есть для них кнут и пряник, а у судьи к власти тоже есть какой-нибудь вопрос. Вот в этой точке координат еще возможно взаимодействие. Но как только Порошенко перестанет быть властью, я не думаю что у кого-то из судей дрогнет рука выписать санкцию на его арест. Никаких сомнений в этом нет. Так и запишите этот мой прогноз", - подчеркнул он.

Ранее Андрей Портнов назвал четыре главных способа давления на судей в Украине.

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