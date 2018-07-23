Единственный в Украине полноценно функционирующий мусоросжигательный завод "Энергия" в воскресенье, 22 июля, официально приостановил прием мусора. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Такие меры приняты в связи с окончанием 31 августа действия соглашения властей украинский столицы с компанией "Киевэнерго". На данный момент предприятие прекратило принимать мусор, поскольку запасов твердых бытовых отходов хватит для обеспечения плановой работы завода до 31 июля. А уже с первого августа предприятие перейдет в управление местных властей, как объект коммунальной собственности.

В "Киевэнерго" отмечают, что их соглашение со столичными властями на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году и после этого "Киевэнерго" 17 лет обеспечивала 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, весь Киев – электричеством. После 2011 года, с момента вхождения компании "Киевэнерго" в состав ДТЭК, на заводе "Энергия" была реализована масштабная инвестиционная программа.

"Сейчас мусоросжигательный завод "Энергия" – полноценная городская мини-теплоцентраль, а Киев – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и подается в сети теплоэнергия. На сегодня завод перерабытывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности Киева", - рассказали в "Киевэнерго".

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