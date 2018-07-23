Украинская власть должна остановить похищения в Украине спецслужбами Турции своих граждан.

С таким призывом евродепутат Ребекка Хармс выступила в Twitter, выразив солидарность с турецким журналистом Юнусом Ердогду, проживающим в Украине.

"Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде", - написала Хармс, упомянув в твите аккаунты президента, премьера, главы МИД и вице-премьера Украины.

Фото: twitter.com/rebharms

В субботу Ердогду призвал на помощь после обнародования украинскими СМИ списка с фамилиями 10 человек, включая его. Список был опубликован "Страной" после похищения двух турецких граждан Национальной разведкой Турции.

"Я больше не чувствую здесь себя в безопасности. Я не спал последние пять дней из-за страха перед операцией турецкой разведки", - сказал Ердогду в интервью турецкой прессе. Ердогду призвал украинскую власть подтвердить или опровергнуть существование опубликованного списка.

Недавно Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) передала Турции журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Йигита в рамках операций, направленных против членов движения Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.

Представители СБУ, Генеральной прокуратуры, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Украины сначала сообщили, что у них нет информации об аресте Инана или Игита. Но через несколько дней представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко подтвердил, что дела были результатом сотрудничества между двумя странами.

Ранее "Страна" сообщала о "личных договоренностях Эрдогана и Порошенко". Именно они стали причиной того, что Украина выдает Анкаре турецких оппозиционеров.