Недавно избранный директор Николаевского теруправления Госбюро расследований Олег Денега ездил на угнанном автомобиле по поддельной доверенности и три года жил в квартире, которую не указал в декларации. Эти факты обнаружились при изучении ряда судебных решений, сообщает "КП в Украине".

Так, в решении Саксаганского районного суда Кривого Рога Днепропетровской области от 20 февраля 2017 по делу № 214/6336/16-ц указано, что Денега оформил себе в собственность похищенный автомобиль Toyota Camry 2012 года по поддельной доверенности. По данному факту было открыто уголовное производство №12014040750001792.

В результате исполнения судебного решения эту машину у Денеги забрали и возвратили в собственность лица, имевшего на этот автомобиль законное право. Отмечается, что Денега указал в декларациях за 2015 и 2016 годы наличие у него лично в собственности этой машины, а вот в декларации 2017 года авто уже нет.

Фото: reyestr.court.gov.ua

Также при изучении декларации Денеги обнаружилось, что тот не указал, каким объектом пользовался для проживания в Киеве в течение 2014, 2015, 2016 и частично 2017 г. Это было сделано намеренно с целью скрыть реальные расходы на аренду жилья в Киеве, уверены авторы материала. В декларациях 2015, 2016 в разделе 2.1 отметил, что зарегистрирован и проживает в городе Киеве, однако в разделе 3 (объекты недвижимости) не указал информацию об объекте, местонахождении объекта, стоимость на дату приобретения и стоимость по окончательной оценке, а также информацию о правах на объект.

Только в декларации за 2017 г. Олег Денега отметил, что с 18 мая 2017 получил право пользования (ордер на служебную квартиру от Генеральной прокуратуры) площадью 128 кв. м.

Также заинтересовались и отсутствием указания оценочной стоимости имущества жены Денеги во Львове: именно земельный участок 12 000 кв м, квартира 80 кв м, жилой дом 472,20 кв м, указанных в декларациях 2015, 2016, 2017 годов.

Также авторы материала узнали, что Денега пытался оформить себе повышенную пенсию. Это незаконное решение суда первой инстанции было отменено Киевским апелляционным административным судом (решение от 11.05.2017 по делу №752/20324/16-а.

Вся указанная выше информация отражена в Едином реестре деклараций и в Едином государственном реестре судебных решений, указано в материале.

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 58 Закона Украины "О предотвращении коррупции" решение о назначении или отказе в назначении на должность принимает руководитель (в данном случае – директор ГБР Роман Труба).

В ч. 2 ст. 58 Закона Украины "О предотвращении коррупции" четко указано, что в случае установления по результатам специальной проверки факта разногласий в представленных претендентом на должность автобиографии и декларации, кандидату дается возможность в течение пяти рабочих дней предоставить письменное объяснение.

А в случае установления, что сведения не соответствуют требованиям, руководитель отказывает в назначении на должность.

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