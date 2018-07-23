Футболист турецкого происхождения с немецким гражданством Месут Озил, которого раскритиковали за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил, что не будет выступать за сборную Германии.

В мае два немецких футболиста с турецкими корнями, Месут Озил и Илкай Гюндоган, встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, переизбравшимся на очередной срок. Это вызвало критику со стороны Немецкого футбольного союза (DFB), некоторых немецких политиков и футбольных болельщиков. По мнению критиков, Эрдоган может использовать знакомство с немецкими футболистами в своих целях, поэтому следовало бы запретить им играть в цветах национальной команды.

Фото: news.sky.com

На фоне критики Озил объявил об уходе из сборной и пожаловался на расизм в отношении граждан Германии турецкого происхождения. Он объяснил, что фотография с Эрдоганом сделана без политических целей и всего лишь помогает выразить уважение к властям страны, откуда произошла его семья.

Полузащитник сказал, что критики пытаются обратить народ Германии против него и возлагают часть вины за вылет сборной с чемпионата мира 2018. Также бывший капитан сборной Лотар Матеус в легкой форме осудил его недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая за сборную Германии, Озил стал чемпионом мира в 2014 году. На чемпионате мира 2018 года, проходившем в России, Германия не смогла преодолеть групповой этап. На клубном уровне Озил защищает цвета лондонского "Арсенала".

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