В здании бывшего общежития в Житомире обвалился потолок, хозяйка выскочила за секунды до обвала
В здании бывшего общежития в Житомире 22 июля обвалился потолок, чудом обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Около 16:00 рухнул потолок в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из других 24 комнат.В результате происшествия погибших и травмированных не оказалось.
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.
На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
Ранее "Страна" сообщала, что под Житомиром мужчина подорвался на собственном подворье.
Также в Житомирской области пожарные вынесли из горящего дома спящую женщину.