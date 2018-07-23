В здании бывшего общежития в Житомире 22 июля обвалился потолок, чудом обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Около 16:00 рухнул потолок в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из других 24 комнат.В результате происшествия погибших и травмированных не оказалось.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Ранее "Страна" сообщала, что под Житомиром мужчина подорвался на собственном подворье.

Также в Житомирской области пожарные вынесли из горящего дома спящую женщину.