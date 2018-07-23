В лаборатории Онтарио создали первое в мире пиве из конопли, пишет The Guardian. Это безалкогольный и безглютеновый напиток с выраженным психотропным эффектом, отмечают его создатели.

Большинство напитков, которые преподносятся как "пиво из каннабиса" — это обычное пиво с добавлением конопляного масла, объясняют эксперты. Здесь же речь о полноценном продукте, созданном из стеблей, корней и листьев растения.

"Марихуана вредит вашему здоровью и наше пиво тоже, — предупреждает один из разработчиков. — Это не то, что стоит пить пять раз в день или с утра, только проснувшись".

17 октября вступит в силу закон, который полностью легализует марихуану на территории Канады. Каннабис будут продавать только с 18, а кое-где с 19 лет. За продажу конопли детям установлены строгие наказания — вплоть до 14 лет заключения. Закон разрешает потребителям иметь при себе не более 30 г и выращивать не более четырех кустов на человека.

Канада стала вторым государством после Уругвая, полностью разрешившим употребление марихуаны.

Ранее "Страна" писала, что в Канаде приняли закон о легализации марихуаны, но не знают, когда он вступит в силу.

Также в Польше разрешили использовать марихуану в медицинских целях.