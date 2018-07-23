Сегодня, 23 июля, в Украине сухая погода ожидается только на юге и юго-востоке страны, на всей остальной территории страны – дожди и грозы, сообщает Укргидромецентр.

Средняя температура воздуха по всей стране составит + 26 ... +29 градусов тепла.

Холоднее всего будет на западе – от +25 до +28 градусов. В восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до +31, на остальной территории страны без изменений.

В центральных и северных регионах в среднем теплее на 1 градус, чем на западе.

В столице Украины так же, как и в большинстве регионов, пройдут дожди. На ночь синоптики прогнозируют +16…+18, днем воздух прогреется до +25. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение из-за надвигающихся дождей с градом.

Также на Киев надвигается грозовой ураган со шквальным ветром.