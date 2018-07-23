В американском городе Фэллон штата Невада мужчина открыл огонь в местной мормонской церкви. Один человек погиб, еще один пострадал.

По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек, и открыл огонь.

Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой. Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Мотивы поступка пока не раскрываются.

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