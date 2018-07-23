Президент Франции Эммануэль Макрон сказал лидеру США Дональду Трампу, что читал его книгу "Искусство сделки" и пользуется описанными в ней тактиками. Это произошло во время саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, сообщает портал Axios.

По его данным, в ходе беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны Евросоюза к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли. Французский лидер заверил президента, что не поддержит переговоры "под угрозами".

"Я читал "Искусство сделки". Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах", - заявил лидер Франции.

Напомним, ранее у Макрона подтвердили, что между США и Евросоюзом началась торговая война.

В январе-2018 скандальная книга о Трампе стала хитом продаж на Amazon.