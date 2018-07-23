В канадском городе Торонто в результате стрельбы неизвестного в одном из жилых районов города ранены девять человек. Об этом сообщает Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в восточной части города. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Отмечается, что в числе пострадавших оказался девятилетний ребенок. Очевидцы рассказали, что были слышны множественные выстрелы.

По информации телеканала CTV, полицейские застрелили человека, который стрелял по прохожим. Его личность не называется.

Фото: twitter.com/JeremyGlobalTV

Ранее сообщалось, что 22 июля в самом центре Львова у Кафедрального собора уличной скрипачке прострелили ногу.

Вечером 17 июля в Киеве как минимум два человека получили серьезные огнестрельные ранения.