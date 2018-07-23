В Торонто неизвестный начал стрельбу по прохожим, стрелка убила полиция
В канадском городе Торонто в результате стрельбы неизвестного в одном из жилых районов города ранены девять человек. Об этом сообщает Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в восточной части города. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Отмечается, что в числе пострадавших оказался девятилетний ребенок. Очевидцы рассказали, что были слышны множественные выстрелы.
По информации телеканала CTV, полицейские застрелили человека, который стрелял по прохожим. Его личность не называется.
Фото: twitter.com/JeremyGlobalTV
Ранее сообщалось, что 22 июля в самом центре Львова у Кафедрального собора уличной скрипачке прострелили ногу.
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