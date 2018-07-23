Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик благодаря победе над Муратом Гассиевым в финале WBSS поднялся на 2 место мирового рейтинга вне зависимости от весовой категории по версии World Boxing News. Еще в начале года он был 15-м в этом списке.

1. Василий Ломаченко

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Геннадий Головкин

5. Майки Гарсия

6. Мэнни Пакьяо

7. Наойя Инуэ

8. Энтони Джошуа

9. Срисакет Сор Рунгвисаи

10. Лео Санта Крус

Скриншот: worldboxingnews.net

К слову, в аналогичном рейтинге от BoxRec Усик теперь занимает 7 место. Выше него из украинцев Василий Ломаченко — 4 место . Первая тройка в рейтинге выглядит следующий образом: Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Геннадий Головкин.

Поздним вечером 21 июля Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF), а также взяв пояс The Ring.

Ранее "Страна" рассказывала, как сеть и политики отреагировали на победу Усика над Гассиевым.