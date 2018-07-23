17 сотрудников колонии №1 в российском Ярославле, которых удалось идентифицировать по видео с избиением осужденного, отстранены от работы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

По его словам, теперь будет приниматься решение по их дальнейшей работе по линии Управления Федеральной службы исполнения и наказания и привлечению к уголовной ответственности. Бабуркин также рассказал, что сейчас в колонии проводится опрос всех заключенных.

«Осужденные говорили мне, что давления на них никакого не оказывается, и те, кто уже прошел через этот опрос, смогли сказать прокурорам все, что считают нужным», — добавил он.

Напомним, 20 июля в открытом доступе в YouTube опубликовали видео пыток заключенного Евгения Макарова в Ярославской области России, снятое на портативный видеорегистратор сотрудника ФСИН.

В тот же день в Украине, а именно в Чернигове, произошел вопиющий случай - националисты "Азова" привязали мужчину к столбу и на глазах у людей и полиции плевали ему в лицо. Все это безобразие они транслировали в Facebook.