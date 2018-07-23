Воздушные силы РФ и Сирии возобновила бомбардировки по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ). Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.

По данным агентства, решение такое решение приняли из-за проникновения боевиков в районы, которые оставили группировки сирийских повстанцев. Отмечается, что боевикам, находящимся у реки Ярму на границе с Голанскими высотами и Иорданией, удалось отразить атаки.

По словам офицера сирийской армии, от бомбардировок пострадала расположенная рядом деревня. Он рассказал, что в результате авиаударов погибли местные жители, причем их число достаточно значительное. Официального подтверждения этой информации еще нет.

Напомним, в воскресенье, 22 июля, Сирия и непризнанная Южная Осетия установили дипломатические отношения между собой.

Также Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.