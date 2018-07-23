Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вечером 22 июля прилетел в Киев из Москвы, где он провел триумфальный бой с Муратом Гассиевым.

Журналисты встретили украинского боксера в аэропорту "Киев" (Жуляны). У выхода из гейта столпились десятки представителей прессы и поклонников.

Его встретили аплодисментами, цветами и песней "Многая лета". Усик поблагодарил за прием. После криков "Чемпион", кто-то начал скандировать "Слава Украине!".

Усик рассказал, что после боя еще не спал - ему удалось только полтора часа вздремнуть в самолете. "Хочется доехать домой, принять душ и ножки вытянуть", - объяснил боксер.

Он рассказал, что кубок Моххамеда Али в самолет не поместился. Теперь его везут из Москвы в машине.

Боксер рассказал, что в Москве много россиян болело за него. "Много местных ребят меня поддерживало. Я был прямо удивлен", - сказал Усик. Он также сообщил, что в России много его земляков-украинцев.

Полное видео встречи Усика в Киеве:

Накануне Усик в Москве выиграл бой с россиянином Муратом Гассиевым за четыре чемпионских пояса и кубок Моххамеда Али.

Усик одержал победу по очкам и похвалил Гассиева за бой, заявив, что у него "все еще впереди" (Гассиев младше Усика на семь лет).

После возвращения в Киев Усик намерен улететь в Крым, где сейчас отдыхают его дети.

Ранее "Страна" рассказывала, как сеть и политики отреагировали на победу Усика над Гассиевым.

Среди этих отзывов были и совсем экзотические - например, как у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который пожалел, что Усик не сделал заявления о Степане Бандере.