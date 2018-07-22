Здания в центре Одессы обрисовали антисемитскими надписями
В Одессе полицейские устанавливает обстоятельства появления на зданиях в центре города надписей антисемитского содержания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Надписи были обнаружены сегодня в Приморском районе города.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей. Разыскиваются лица, которые их сделали.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Как сообщала "Страна", центр Симона Визенталя обвинил Матиоса в антисемитизме и потребовал его отставки.
Напомним также, что в Ужгороде на стене синагоги намекнули на то, что евреи организовали Голодомор.
Также "Страна" писала, что МИД Украины уволил консула в Гамбурге из-за антисемитского скандала.