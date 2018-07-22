На прошлой неделе авиакомпания МАУ выкинула с рейса семью с ребенком и посадочными талонами, потому что в самолете рейсом "Мюнхен-Киев" не оказалось свободных мест - несмотря на наличие у семьи посадочных билетов.

Инцидент произошел 19 июля. Об этом сообщил глава семьи Николай Скавронский на своей странице в Facebook.

По его словам, единственной причиной, по которой его, жену и 10-летнего сына не пустили на рейс, стало то, что в аэропорт Мюнхена прибыл самолет меньшего размера, чем планировалось.

Семью просто отодвинули в сторону от посадки пассажиров, изменяя места другим пассажирам самолета, а Николая просили не беспокоиться, потому как скоро все разрешится. Однако самолет улетел без него.

Фото: Николай Скавронский/Facebook

По словам мужчины, ему помогла знакомая и знание английского языка. Квалифицированной помощи сотрудников МАУ, как и причины для отказа, они так и не услышали.

Через несколько часов мужчину посадили на другой рейс до Киева.

В комментариях киевлянину ответили представители компании, обслуживающей рейсы МАУ в Мюнхене, которые извинились и пообещали ему компенсировать расходы.

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