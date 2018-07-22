Сегодня, 23 июля, советник главы МВД Зорян Шкиряк, который недавно признался, что тренирует депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко в спортзале, опубликовал обнаженный снимок в плавках с отдыха в Закарпатской области.

Он отметил, что выходной день проводит, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом.

Стоит отметить, что выглядит 47-летний Зорян Шкиряк подтянутым и здоровым: на его животе видны кубики пресса, а спортивное тело украшает ряд татуировок.

Кстати, по всей видимости, политик отдыхает у себя дома, так как сам является уроженцем Закарпатья.

Фото: Зорян Шкиряк/Facebook

В комментариях пользователи отмечают "посвежевший" вид Шкиряка и публикуют восторженные смайлики.

Так, мимо такого снимка не смогли пройти известный украинский журналист и блогер Айдер Муждабаев, который написал краткое "Ваще" и журналист Андрей Дзиндзя, написавший про "мальчика в трусиках".

Фото: Зорян Шкиряк/Facebook

Как сообщала "Страна", Шкиряк поддержал своего друга Геращенко откровенным признанием.

Также напомним, что Шкиряк не чувствует себя в безопасности в Украине, но говорит, что в США и Европе еще хуже.