Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала про разговор с заключенным Олегом Сенцовым в видеоконфренции и опубликовала скриншот с сильно похудевшим Сенцовым на своей странице в Instagram.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - написала Москалькова

Она подчеркнула, что недавно в СМИ появились сообщения о том, что "Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски".

Фото: moskalkova.official/Instagram

Как сообщала "Страна", мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына.

Также "Страна" сообщала, что в начале июля Сенцов рассказал о своем состоянии в колонии в тексте письма.