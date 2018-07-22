Ешьте по 10 ложек сахара в день. Супрун дала советы, как не заболеть диабетом
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как снизить риск развития диабета, но при этом не отказываться от сладкого.
Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.
"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и навредить здоровью.
Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.
Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.
Большую опасность для здоровья несут добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов - пирожные, торты и печенье.
ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).
Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно.
Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:
- Готовьте собственные десерты Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, например сухофрукты или орехи.
- Контролируйте порции и количество сладкого Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.
- Сразу четко определяйте порцию Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно оставить в покое уже начатую пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.
- Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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