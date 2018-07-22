Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как снизить риск развития диабета, но при этом не отказываться от сладкого.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и навредить здоровью.

Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.

Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Большую опасность для здоровья несут добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов - пирожные, торты и печенье.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно.

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:

Готовьте собственные десерты Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, например сухофрукты или орехи. Контролируйте порции и количество сладкого Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции. Сразу четко определяйте порцию Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно оставить в покое уже начатую ​​пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки. Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что фруктовый сок не влияет на развитие диабета у людей.

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Также "Страна" писала, что ученые научили нейросеть предсказывать диабет, атеросклероз и гипертонию по данным Apple Watch.