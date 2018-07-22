В Литву с каждым годом выезжает все больше иностранцев. Главным образом в страну мигрируют граждане Украины и Беларуси, которые становятся обладателями временного вида на жительство. Об этом сообщает Delfi.

Между тем прибывающих в Литву из России стало меньше.

При этом в департаменте миграции при Министерстве внутренних дел Литовской республики сообщили, что население Литвы сокращается, а количество иностранцев растет.

"По данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54 393 иностранца, из них - 15 291 граждане Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12 391 России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10 433 Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад ). Граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 года - 67,3%) всех иностранцев, проживающих в Литве", - говорится в сообщении.

Большинство проживающих в Литве иностранцев (54,5%) являются обладателями временного вида на жительство (48,5% год назад).

В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, за заменой - на 25,2%.

В первой половине этого года, по сравнению с первой половиной 2017 года, количество шенгенских виз, выданных иностранцам, сократилось на 23,8%, однако на 93,4% увеличилось число выданных иностранцам национальных виз.

Количество виз - 22 611 (в первой половине 2017 года была выдана 11 691 национальная виза).

Кстати в Литву в этом году из других государств-членов ЕС и третьих стран не был переправлен ни один из беженцев.

В первом полугодии 2018 года в Литве было подано 145 прошений о предоставлении убежища (279 год назад), из которых 74 были отклонены другими государствами-членами Европейского союза в соответствии с положениями Дублинского регламента.

Наибольшее количество прошений на предоставление убежища было передано гражданами Таджикистана (44 заявки), России (20 заявок), а также Шри-Ланки (13 заявлений).

Литовское гражданство получили 1 176 человек, из которых 996 человек были восстановлены: на 8,1% и на 11,9% меньше, чем в 2017. Гражданство Литвы потеряли 568 человек (на 34% больше, чем в 2017).

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