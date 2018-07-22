Министр инфраструктуры Владимир Омелян, у которого в последнее время многое не складывается на автодорогах и в аэропортах пожалел, что Усик не сказал после боя в Москве: "За мной придёт Бандера и добьёт каждого из вас".

Об этом он заявил в дискуссии на Facebook. Омелян написал статус, в котором прокомментировал бой Усик-Гассиев. Он увидел там "развалины Москвы" и "последнего московита".

"Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал паследний московит с Асетии прозвучал сегодня!", - заявил министр в Сети, зачем-то вульгарно перекрутив название страны, откуда родом Гассиев.

Позже он назвал российского боксера "мордвином", хотя тот все-таки осетин. Также по ходу обсуждения Омелян обрушился еще и на удмуртов.

Под записью Омеляна разгорелась дискуссия, в которой министр принял живое участие. Одна читательница упрекнула чиновника за комплименты Усику.

"Ну и что? Он не благорадит ни Украину, ни украинцев. Даже москаль (Гассиев - ред.) сказал "Россия вперед!", - недовольна Омеляном Маряша Лекси.

После нескольких реплик министр соглсился, что ему "режет ухо русский язык" Усика и сказал свою фразу про Бандеру.

"Я вижу, как он кладет руку на сердце и поет гимн. Вижу флаг Украины на его плечах и украинскую ленту на его шее.

Да, мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: "за мной придет Бандера и добьет каждого из Вас".

Но я тоже был на фронте и рядом со мной говорили на русском.

И стреляли они лучше меня в удмуртов и мордву, которая зашла на украинскую землю".

Отвечал Омелян и на другие комментарии. В одном из них пользователь заявил, что Гассиев вел себя достойно, а министру негоже так высказываться. На это глава Минтранса ответил, что "слишком много гассиевых пришли на украинскую землю".

На то, что Омелян зря пытается хамить насчет оппонента Усика, указали и другие пользователи в комментариях к посту:

"Причем тут кто защищал Россию асетинец, чечен или грузин, а может украинец. В Москве (России) много спортсменов из Украины которые выступают за Россию. Усик хороший спротсмен! Поздравляю с победой.

А то читаешь коментарии и такое ощущение что после победы Усика Путин вернет Крым", - пишет Александр Чудновский.

"Мелко министру так набрасывать и разжигать", - критикует блогер Денис Гороховский.

Комментируют откровения министра и другие пользователи Facebook.

"Это точно всё министр пишет?!)) Прям какая-то шариковщина))

Или "санитары, где вы?"

Дайте министру инфраструктуры уже новых пиарщиков или заберите у него фейсбук) Ну сколько ж можно уже такой бред чиновнику тиражировать", - пишет адвокат Елена Лешенко.

"Страна" также собрала другие реакции на бой Усик - Гассиев.