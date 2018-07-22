В России компании РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступают к работе над созданием "Союз-5". Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в последствии конструкторы начнут работу по сверхтяжу, что позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовав "мощный конструкторский, и производственный потенциал"

РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.

При этом российский вице-премьер заявил, что российские ракеты надо делать значительно дешевле - либо резко снизив цену одноразового варианта, либо создавая многоразовые носители. Первый сценарий явно не самый реалистичный. "Если бы мы могли сделать одноразовые РН сильно дешевле, то сделали бы это уже давно. Более интересен второй вариант", - отметил Рогозин.

Из слов Рогозина получается, что это спасение ракетных ступеней с помощью крыльев. Это беспрецедентная в мировой истории технология, которую пока не удалось воплотить ни одной стране мира.

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