В Бердянске в районе третьей дамбы в микрорайоне АКЗ снова произошла трагедия. В море утонула женщина 1952 года рождения. Она пыталась спасти внуков, которых уносило в море на матрасе. Дети - живы.

Как сообщает pro.berdyansk.biz.

Как пишет издание, сегодня в Бердянском заливе были сильные волны.

Третья дамба является местом где купаться запрещено.

Специалисты отмечают, что море здесь в тихую погоду не вызывает опасений - оно мелкое и спокойное. Но, как только усиливается ветер, появляются волны, а глубина увеличивается до трех метров. Образуется течение, с которым тяжело справиться даже профессиональным пловцам.

Как сообщала "Страна", неподалеку Бердянска море выбросило на берег тело 7-летнего мальчика. По предварительной информации, это ребенок, пропавший в море 1 июля в районе 3 дамбы пляжа АКЗ, где он купался вместе с дедушкой и старшим братом.

По данным спасателей, во время купания 79-летний дедушка утонул, а его 7-летний внук исчез в море. Старший ребенок остался жив.

Напомним также, что с начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек.