В Одесской области стая обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь". Об этом сообщил местный житель Максим Слащев в Facebook.

Мужчина рассказал, что девять приматов разгуливают по дачному кооперативу уже неделю.

Животные питаются персиками и яблоками, а полиция на "беглецов" не реагирует.

Кроме обезьян, в частном зоопарке, из которого сбежали животные, по словам Слащева, находятся еще анаконда и крокодил.

Фото: Максим Слащёв/Facebook

Фото: Максим Слащёв/Facebook

Фото: Максим Слащёв/Facebook

Фото: Максим Слащёв/Facebook

Как сообщала "Страна", в Тернопольской области львица из зоопарка напала на 13-летнего мальчика. Видео 18+.

Также "Страна" писала, как в Германии сбежавших из зоопарка хищников выследили с помощью дрона и вернули в клетки.

Напомним также, что страдающие ожирением ежи не смогли далеко убежать из зоопарка и сели на строгую диету.



