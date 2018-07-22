В понедельник, 23 июля, в Украине будет тепло, но повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, ветер прогнозируют западный и северо-западный до 3-8 м/с.

Температура ночью +14...+19 °, на побережье морей до +22°; днем +21...+26 °, в южных и восточных областях +27...+32°.

В Киеве ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь с грозой. Температура ночью +16...+18°, днем +23...+25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем была +34,8 в 2001 году, самая низкая ночью +5,8 в 1904 году.

Фото: meteo.gov.ua

На вторник, 24 июля, синоптики прогнозируют в Украине ночью и днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, лишь в южной части будет без осадков. Ветер переменных направлений до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19°, на побережье морей до +22°; днем в западных и северных областях +21...+26°, на остальной территории +25...+30°, в южной части до +33°.

В Киеве 24 июля ночью и днем вероятны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +23...+25°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", Киеву пообещали палящий июльский зной уже через неделю.

Также "Страна" писала, что появилось фото, как борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной.