Генпрокурор Юрий Луценко стал дедушкой. У его сына Александра сегодня, 22 июля, родилась дочка.

Об этом сообщила супруга генпрокурора Ирина Луценко. Ребенка, по ее словам, назвали Александрой.

"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малышка чувствуют себя хорошо", - сообщила нардеп, которая обрадовалась, что наконец-то в ее семье появилась девочка.

Свадьба старшего сына Юрия Луценко состоялась в сентябре 2017 года. Ее отыграли в роскошном ресторане под Киевом. На ней присутствовали президент Порошенко и глава МВД Аваков.

Во время этой свадьбы произошел конфликт между сотрудниками госохраны и журналистами, которые снимали сюжет о VIP-автомобилях и гостях торжества.

Позже глава Госохраны Валерий Гелетей извинился перед журналистами за поведение охранников Луценко.