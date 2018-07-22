В Петропавловской Борщаговке под Киевом произошло ДТП с патрульным автомобилем, который в процессе погони за мопедом рухнул в реку Нива с моста. У одного из полицейских может быть сотрясение мозга.

О случившемся сообщил пользователь Николай Мельниченко на своей странице в Facebook.

По словам очевидца, во время преследования нарушитель сумел беспрепятственно проскочить отрезок по мосту, а полицейский автомобиль съехал вниз, потеряв управление.

Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители.

Машина сильно разбита. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

Фото: facebook.com/nicolacik

Как сообщала "Страна", с начала года из органов уволились 400 патрульных полицейских.

Также "Страна" писала, как полицейские в Киеве в погоне за нарушителем ПДД застрелили пассажира.

Ранее мы также сообщали, как в Киеве полицейские гонялись за Porsche Cayenne, очевидцы говорят что "виновницу" отпустили.